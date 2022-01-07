Mudanya Belediye Meclisi’nden Güzelyalı imar planına onay

Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Mudanya Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumunda onaylandı. Planların bir daha iptal edilmeyecek şekilde hazırlandığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Geçmişte yapılan hataların cezasını mağdur insanların çekmesine izin vermeyeceğiz. Bu sorunu çözmeye ant içtik” dedi.

Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Mudanya Belediye Meclisi’nin 2022 yılı ilk meclis toplantısında gündeme geldi. Daha önce mahkeme tarafından 5 kez iptal edilen planların bir daha iptal edilmeyecek şekilde hazırlandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “1992 yılından bu yana 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile kıyı kenar çizgisinde kalan kısımda hemşerilerimin hakkını koruduk. Yıllardır Mudanya’nın bu bölgesinde yapılaşma yoğunlaşmış durumda. Yasanın bir maddesine göre bu yapılaşma yüzde 50’nin üzerinde ise İmar Kanunu ile değerlendiriliyor. Kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yapılaşmanın yüzde 57,5 olduğu ortaya çıkınca binaların kazanmış oldukları hakları bu çalışmayla resmi hale getirdik. Plan çalışması tamamlandı, Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. 2 ay sonra geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin ölçekli planları hazırlamamasından kaynaklı 1/ bin ölçekli planlar yapılamadı. 1/5 bin Ölçekli Nazım İmar Planı’nın son hali Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Aralık tarihinde bize iletilince, 20 günde bu planları tekrar gözden geçirerek bir daha iptal edilmeyecek şekilde meclisimize sunduk. Mevzuat ve kurum görüşleri doğrultusunda mağduriyetlerin son bulduğu ve tekrar oluşmasının engellendiği bir plan hazırladık. Planlar kapsamı dışında yüzde 11’lik alanda bulunan vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini çözeceğiz. Geçmişte yapılan hataların cezasını mağdur insanların çekmesine izin vermeyeceğiz. Bu sorunu çözmeye ant içtik” ifadelerini kullandı.

AKP grubunun “şerhli evet”, Memleket Partisi’nin “çekimser” oy verdiği madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Planlar görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.