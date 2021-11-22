Mudanya Müftülüğünden gençler için İstanbul gezisi

Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" faaliyetleri çerçevesinde gençleri İstanbul ziyaretine götürdü.

90 kişiden oluşan grupla İstanbul’un tarihî mekânlarının yanı sıra tarihe mâl olmuş cami ve külliyeleri ziyaret ederek manevî bir havada bulunmanın huzurunu yaşadılar. Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Koordinasyonu sorumlusu, "Mudanya gençliğimiz millî manevî değerlerine sahip çıkarak, büyüklerinin izinde yürüyor. 90 gencin katıldığı gezide Ayasofya’da sabah namazı kılındı. Fatih Camii ve Fatih Külliyesini ziyaret eden gençler, 21 yaşında çağ kapatıp çağ açan ve Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han için dua etti. Minia Park gezisi, öğle ve ikindi namazlarının Çamlıca Camiinde edasının ardından ikramlarda bulunduk" dedi.

Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu, geziye katılan gençler ve koordinatörlere teşekkür etti.