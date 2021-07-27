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Narinç “Bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdik”

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Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, LGS yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulundu. Narinç, “Alt sınıflarımızın uzaktan eğitim süreci, 8. sınıf öğrencilerimizin LGS maratonu; hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi fazlasıyla zorladı. Ne mutlu bizlere ki ODAK Okulları olarak geldiğimiz noktada bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi görüyoruz.” dedi

Narinç “Bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdik”
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Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, LGS yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulundu. Narinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Eğitim camiası olarak çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Alt sınıflarımızın uzaktan eğitim süreci, 8. sınıf öğrencilerimizin LGS maratonu; hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi fazlasıyla zorladı. Ne mutlu bizlere ki ODAK Okulları olarak geldiğimiz noktada bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi görüyoruz. “

“LGS sınavı sonrası yapılan tercihlerin yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. ODAK Okulları yöneticileri ve öğretmenleri olarak büyük gurur içerisindeyiz. %64'lük merkezî yerleştirme oranımızla Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki nitelikli okullara yerleşen öğrencilerimiz mevcut.”

“Bu mutluluğu bizlere yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyor; tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin.”

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