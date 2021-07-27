Narinç “Bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdik”

Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, LGS yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulundu. Narinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Eğitim camiası olarak çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Alt sınıflarımızın uzaktan eğitim süreci, 8. sınıf öğrencilerimizin LGS maratonu; hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi fazlasıyla zorladı. Ne mutlu bizlere ki ODAK Okulları olarak geldiğimiz noktada bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi görüyoruz. “

“LGS sınavı sonrası yapılan tercihlerin yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. ODAK Okulları yöneticileri ve öğretmenleri olarak büyük gurur içerisindeyiz. %64'lük merkezî yerleştirme oranımızla Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki nitelikli okullara yerleşen öğrencilerimiz mevcut.”

“Bu mutluluğu bizlere yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyor; tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin.”