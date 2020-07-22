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ODAK Öğrencisinden Korona Röportajı

ODAK Okulları, Covid-19 salgını ve sonrasında yaşanan yeni normal süreç ile ilgili dikkat çekici bir uygulamaya imza atarak korona virüs ile röportaj gerçekleştirdi.

ODAK Öğrencisinden Korona Röportajı

ODAK Okulları, pandemi ve yeni normalleşme süreciyle ilgili dikkat çekici bir uygulamaya imza atarak korona virüs ile röportaj gerçekleştirdi. Korona virüs simülasyonu ile bir röportaj gerçekleştiren ODAK Okulları öğrencisi Devrim Uras Bektaş, insanların merak ettiği soruları korona virüse iletti.

Animasyon destekli röportaj

Devrim Uras Bektaş’ın “Habip Haberyap” karakteri ile korona virüse ilettiği sorular ve cevapları, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencileri bilgilendirdi. Hijyen ve temizlik noktasında uyarılarda bulunulan röportaj, öğrencilerin dikkatini çekecek animasyonlarla desteklendi.

Konuyla ilgili ODAK Okulları tarafından, “Okulların yeniden açılmasına az bir süre kala öğrencilerin bu süreçte dikkate alması gereken hijyen ve temizlik önlemlerini içselleştirmeleri önemlidir. Odak Okulları olarak çocukların dikkatini çekecek bir kurgu oluşturduk ki söz konusu uyarı ve önlemleri can kulağıyla dinlesinler.” açıklaması yapıldı.

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