Odak Okulları 2020-2021 Kayıt Dönemi Devam Ediyor

Bütünsel eğitim anlayışıyla yola çıkan ve kurulduğu yıldan bu yana 2018 ve 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında şampiyonlar çıkartarak birçok öğrencisini nitelikli okullara göndermeyi başaran Silivri Odak Okullarında, 2020-2021 kayıt dönemi devam ediyor. Yüz yüze veya online olarak görüşme alternatifleri sunulan veliler, 0542 727 63 25 numaralı telefondan ya da www.odakokullari.com adresinden Odak Okullarına ulaşarak iletişim kurabilirler.

Konuyla alakalı pandemi sürecinde yaşanılan uzaktan eğitim dönemini de değerlendiren Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, kayıt dönemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “11 Mart’ta ülkemizde yeni tip korona virüsün görünmesinin ardından alınan tedbirler nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 2. dönemini uzaktan eğitim olarak tamamladık. Bu süreçte, öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerimizle iletişim halinde kalarak onların evlerinde de etkili ve başarılı bir eğitim almasını sağladı. Bu süreçte başta öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bütünsel eğitim anlayışla, eğitim kalitemizi evlere taşıdık. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi yine evlerimizden yapabildik. Şimdi yeni bir döneme adım atıyoruz. “Eğitimin ODAK Noktası” olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı genel kayıt görüşmelerimiz online veya yüz yüze devam ediyor.”