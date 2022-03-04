Odak okulları ‘21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı’na gidiyor

Camp in Europe” 21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı, Avrupa birliği desteği ve kontrolünde yürütülen eğitimler, liderlik, yaratıcılık, problemleri fırsata dönüştürme, hedef ve strateji belirleme gibi konular üzerine geliştirilmiştir.

Eğitim içerikleri Oxford ve Stanford üniversiteleri tarafından oluşturulmuş olup, birçok Avrupa ülkesinden katılım sağlayan gençlere 60 dünya ülkesinden gelen eğitmenler atölye çalışmalarında önderlik etmektedir. Eğitim ve kamp boyunca iletişim dili istisnasız İngilizce olduğundan, öğrenciler kişisel gelişimlerinin yanı sıra okulda edindikleri İngilizce iletişim becerilerini reel ortamda kullanma fırsatı bulmuş olacaklardır.