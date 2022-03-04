banner4556

Odak okulları ‘21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı’na gidiyor

banner4664

‘Silivri’nin Değeri’ Odak Okulları öğrencileri “Camp in Europe” 21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı’na katılıyor.

Odak okulları ‘21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı’na gidiyor
banner4582
banner4336

Camp in Europe” 21. yüzyıl Liderlik ve İnovasyon Kampı, Avrupa birliği desteği ve kontrolünde yürütülen eğitimler, liderlik, yaratıcılık, problemleri fırsata dönüştürme, hedef ve strateji belirleme gibi konular üzerine geliştirilmiştir.

Eğitim içerikleri Oxford ve Stanford üniversiteleri tarafından oluşturulmuş olup, birçok Avrupa ülkesinden katılım sağlayan gençlere 60 dünya ülkesinden gelen eğitmenler atölye çalışmalarında önderlik etmektedir. Eğitim ve kamp boyunca iletişim dili istisnasız İngilizce olduğundan, öğrenciler kişisel gelişimlerinin yanı sıra okulda edindikleri İngilizce iletişim becerilerini reel ortamda kullanma fırsatı bulmuş olacaklardır.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe...
Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666