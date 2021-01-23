ODAK Okulları, Öğrenci Kabul Sınavı 20 Şubat’ta

Silivri’de kurulduğu günden bu yana eğitim sektörünün öncüsü olan ODAK Okulları, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı planlamasına başladı. Yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilecek olan 1. aşama öğrenci kabul sınavı, 20 Şubat 2021 Cumartesi günü online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 4 dersten sorumlu olacak

1. aşama öğrenci kabul sınavına 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri katılım sağlayabilecek. Sınava giren öğrencilerin sözel beceri, sayısal beceri, uzaysal beceri, mantık yürütme becerisi seçeneklerini ölçmenin yanı sıra yabancı dil yatkınlığını belirleyebilmek adına öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerinden sınavda sorumlu olacaklar.

Son başvuru 19 Şubat

ODAK Okulları, belirli kontenjanlarda öğrenci kabulü yapacağı “ODAK Okulları Öğrenci Kabul Sınavı 1. Aşaması” için www.sendeodaklan.com adresinden başvuruları almaya başladı. Başvuru için son tarih 19 Şubat 2021 Cuma günü olacak.