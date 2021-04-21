ODAK Okulları Öğretmenine Büyük Onur

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in Eğitim Teknolojileri alanındaki jüri üyelerinden bir tanesi de ODAK Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Canberk Harmandar oldu. 21-26 Eylül tarihlerinde finalleri yapılacak olan TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri yarışmasındaki bu önemli görevde yer almaya hak kazanan Harmandar, “Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen bu önemli yarışmanın paydaşlarından bir tanesi olmak benim için onur verici. Gönüllü değerlendirme üyeleri arasında Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan akademisyenler, alanında uzman kişiler bulunmakta. Bu göreve üç aşamalı bir eleme sisteminden geçerek hak kazanmış buluyorum. Geçtiğimiz günlerde değerlendirme üyeleri olarak T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile toplantımızı gerçekleştirdik. Umarım yarışma sonunda hayalleri peşinden koşan gençlerimize destek olabilir ve onların bu hayallerini gerçekleştirmesine bir adım daha yaklaştırabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Narinç: “Öğretmenimizi tebrik ediyoruz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ODAK Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, “Biz ODAK Okulları olarak öğrencisiyle, öğretmeniyle, yöneticisiyle bütünsel olarak eğitimin hayat boyu devam ettiğini benimsiyoruz. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni’miz Canberk Harmandar’ın hak kazanmış olduğu bu görev de bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Öğretmenimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.