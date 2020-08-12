ODAK’ta Başarı Geleneği Değişmedi

ODAK Okulları, kurulduğu günden bu yana taşıdığı başarı geleneğini devam ettiriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında yapılan tercihlerin neticesinde ODAK Okulları, öğrencilerinin başarıları ile gurur duymaya devam ediyor. Toplamda yüzde 95’lik bir yerleştirme oranı yakalayan ODAK Okulları; öğrencilerinden 19’unu fen liselerine, 35’ini Anadolu liselerine ve 1’ini de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesine yerleştirdi.

2020 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ODAK Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Türkiye’nin En İyi Okullarına Öğrenci Yetiştiriyoruz

“ODAK Okulları olarak kurulduğumuz günden bu yana akademik, sosyal ve kültürel anlamda güçlü; yabancı dil konusunda kendine güvenen ve çevresindeki olaylara duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi kendimize temel ilke edinmiş bulunuyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımızda da geçirmiş olduğumuz süreçte bu başarıları gelenek haline getirdiğimizi söyleyebilirim. LGS sınavları neticelerinde 3 yıldır Türkiye’nin en iyi okullarına öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu yıl da bu geleneğimiz devam etti. Bu bağlamda özellikle uzaktan eğitim sürecinde canla başla çalışarak büyük fedakârlık gösteren öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Velilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar için de zor ve stresli bir süreçti ancak bizlere güvenlerini her zaman hissettik.”

Uzaktan Eğitimi Çok Başarılı Şekilde Atlattık

2020 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından yüzde 95’lik bir yerleştirme oranı yakaladıklarını belirten ODAK Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, acıkmalarına şu şekilde devam etti:

“2020 LGS, tüm eğitim bileşenleri için sıkıntılı bir döneme denk geldi. Uzaktan eğitime geçişte almış olduğumuz hızlı reaksiyon sayesinde de sınava hazırlanan öğrencilerimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Yoğun bir uzaktan eğitim programı uygulayarak da öğrencilerimizin istedikleri liseleri kazanabilmeleri için adımlar attık. Geldiğimiz nokta attığımız adımların ne kadar doğru ve başarılı olduğunu bizlere gösterdi.

19 Öğrenci Fen Liselerini Kazandı

2020 LGS yerleştirme sonuçları neticesinde toplamda 19 öğrencimiz fen liselerine yerleşti ki her 3 öğrencimizden birini fen liselerine yerleştirdiğimizi görüyoruz. Türkiye’nin en güçlü fen liselerinden olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi de öğrencilerimizin kazandıkları okullar arasında. Bölgemizin güçlü fen liselerinden Şehit Münir Alkan Fen Lisesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin kazandıkları fen liseleri arasında.

Fen liselerinin yanında 9 öğrencimiz merkezî yerleştirme 26 öğrencimiz de yerel yerleştirme sonucunda Anadolu liselerine yerleşmiş durumda. Vefa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi rüştünü Türkiye genelinde ispatlamış Anadolu liselerinin yanı sıra bölgemizin en güçlü liselerinden biri olan Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi de yine öğrencilerimizin kazandıkları liseler arasında.”