Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrencilerin temsil haklarının korunması ve üniversite yönetimi ile idarî ve sosyo-kültürel alanlardaki ilişkilerin takip edilmesi maksadıyla kurulan Öğrenci Konseyi ile Öğrenci Temsilcisi seçimlerini başarı ile gerçekleştirdi.

Üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını kendi üniversite yönetimlerine iletmek Öğrenci Konsey Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında yer alıyor. Son olarak 2016 yılında yapılan Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri, BUÜ Rektörlüğünün onayı ve desteği ile uzun bir aranın ardından yeniden yapıldı. 2020 yılında pandemi tedbirleri sebebiyle yapılamayan seçimler 22 Kasım 2021 itibariyle başarıyla tamamlandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, demokratik ortamda yapılan ve yoğun ilgi gören sürecin ardından seçilen öğrencileri tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

İlgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde katılımcı, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşen Öğrenci Temsilciliği seçimlerinde Konsey Başkanı Samet Sayla, Denetleme Kurulu Başkanı ise Şüheda Alper oldu.