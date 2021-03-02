Öğrenciler sınıflarına kavuştu

Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullar kademeli normalleşme kapsamında bugün yeniden yüz yüze eğitime başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Kesinlikle önlemlerimizi ihmal etmeden öncelik sağlık demek suretiyle okullarımızda hep birlikte olacağız" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullar kademeli normalleşme kapsamında bugün yeniden yüz yüze eğitime başladı. Küçükçekmece’de bulunan Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla bir tören düzenlendi. Öğrencilerin heyecanı dikkat çekerken korona virüse karşı önlemlere dikkat edildi. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, "İstanbul ilimizde Türkiye’nin diğer vilayetlerinde olduğu gibi yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu çerçevede yüz yüze eğitim kapsamında 1 milyon 450 bin civarında öğrencimiz yaklaşık 124 bin civarında öğretmenimizle eğitime başlamış bulunuyoruz. Kademeli olarak haftanın 2 günü eğitim, üç gün online eğitim olmak üzere çalışmalar sürdürülecek. Bu süreci milletimizin dayanışma birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi koruyarak sağlıklı bir şekilde atlatmak hepimizin üzerine önemli bir vazifedir. Ben bu vesileyle İstanbul ilimizdeki ve ülkemizdeki eğitim ordusuna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Okullarımızda bilim kurulunun önerileri çerçevesinde hijyene dikkat etmek suretiyle gerekli dezenfektan işlemleri maske, mesafe ve belli şartlarda çocuklarımızın salgından etkilenmeyecek şekilde eğitimlerini sürdürebilmesi için gerekli önlemler alındı" diye konuştu.

"Öncelik sağlık demek suretiyle okullarımızda hep birlikte olacağız"

Okulların yeniden açılmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Bugün hep beraber çok heyecanlıyız biliyorsunuz 15 Şubat’ta okullarımızda özellikle seyrek nüfuslu yerleşim birimlerinde okullarımızda eğitime başlamıştık ilkokul, ortaokul ve bazı okul öncesi anasınıflarımızda eğitimlerimize başlamıştık. Bu gün de yine hep birlikte ilkokullarımızın, ortaokul sekizinci sınıfların ve 12. sınıfların okullarımızda eğitimlerimize başlıyoruz. Tabi beraberinde özel eğitim okullarımızdaki bütün sınıflarımızı tam zamanlı olarak açıyoruz. İstanbul’da valiliğimizin koordinasyonunda okullarımızı, önlemleri almak suretiyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Çarşamba günü okulumuz dezenfekte çalışmaları için tamamen kapatılmış olacak. Öğrencilerimiz günde altışar saatten 2 gün 12 saat ders görecek ve derslerimiz 30’ar dakika ders, 10 dakika da teneffüs şeklinde olarak kullanılacak bütün önlemlerimiz okuldaki çocuklarımızın sağlığına dönük olmak üzere. Teneffüslerdeki giriş çıkış noktalarından, teneffüste oynayacakları yere kadar bütün noktalarda düzenlemeler yapıldı. Biliyoruz ki çocuklarımız da öğretmenlerimizle birlikte velilerimizin destekleriyle çok güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz. Ama kesinlikle önlemlerimizi ihmal etmeden öncelik sağlık demek suretiyle okullarımızda hep birlikte olacağız. Aşılama ile ilgili çalışmalarımız Sağlık Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla bizzat öğretmenlerimizin kendilerinin Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında gelen çağrı üzerine öncelikli olmak üzere gerçekleşecek. Umuyorum en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde aşılarını olacaklar" dedi.