Öğrencilerden örnek davranış

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İshakpaşa İlkokulu 2C sınıfı öğrencileri, 100 kilogram mavi kapak toplayarak engelli aracı kampanyasına destek için İnegöl Belediyesi’ne teslim etti. Bu örnek davranış sonrası Belediye Başkanı Alper Taban öğrencileri sınıfta ziyaret ederek hem teşekkür etti hem de hediye takdiminde bulundu.

İnegöl Belediyesi’nin mavi kapak kampanyasına vatandaşlar destek veriyor. Bu kapsamda İshakpaşa İlkokulu 2C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Seda Önal öncülüğünde 100 kilogram mavi kapak topladılar. 32 öğrenci, azimle topladığı kapakları, engelli aracı alınması için İnegöl Belediyesine teslim etti.

Bu duyarlı davranış sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, bugün 2C sınıfını okullarında ziyaret etti. Öğrencilere örnek davranışları için teşekkür eden Başkan Alper Taban, kendilerine mavi kapak kampanyasına verdikleri destek için teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu. Mavi kapaklar Başkan Taban ile birlikte İnegöl Belediyesi ekiplerine teslim edildi.