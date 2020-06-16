Okul Müdürünün sözleri öğrencileri biledi:" Bu yıl bayrak bizde" !

Liselere geçiş sınavına artık sayılı gün kaldı.Silivri'nin önemli okullarından Ertuğrul Gazi İ.Ö.Okulunda sınav hazırlıkları titizlikle tamamlandı. Sıralar, masalar ve koridorlar. Hepsi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Okul Müdürü Ahmet Öngel :"Bizim için değerlisiniz çocuklar,devletimiz ve naçizane bizler sizin için en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz,göstermeye devam edeceğiz"mesajını paylaştı.

Öngel, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın gerçekleştirip öğrenci ve velilere,okuldaki hazırlaklar ve sınavla ilgili bilgi paylaşımı yaptı.Yaklaşan sınav çocuklar üzerindeki kaygı ve endişeyi arttırmasından dolayı okul müdürü olarak bu kaygının yerine sağlıklı bir başarı elde etmelerini dile getirdi.Bu yayın öğrenci ve veliler tarafından kaygı ve endişeyi azaltmasını sağladı...

Öngel "Bu sene bayrak bizde" demesiyle çocuklarda endişe yerine güzel bir heyecan yarattı.Veliler SHA'ya yaptıkları konuşmalarında: okul müdürün yayın yapması onları mutlu ettiklerini güven verdiklerini ve teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 22:58