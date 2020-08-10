"Okullar açılmasın demek"

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden 1000'li rakamlara ulaşması yeni tedbirleri de beraberinde getirmeye başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler, okullarla ilgili verilecek olan kararı merakla bekliyor. Okullar 31 Ağustos'ta kesin olarak açılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli okullarla ilgili yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Okulların 31 Ağustos tarihinde açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili yaşana son gelişmeye göre AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk'un bugün düzenlenen kabine toplantısında bir sunum yapacağını belirtti. Bununla birlikte MEB yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu ile bir toplantı yapıldı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı düzenleniyor. Düzenlenen toplantının ana maddelerinden bir tanesi de okullar. Okullarda alınan tedbirlerle birlikte, okulların açılış tarihi ile de bir değerlendirme yapılacak. Bakan Selçuk, salgının son durumuyla ilgili kabineye detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

Okulların açılışı ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. MEB yetkilileri, Sağlık bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu üyeleri de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda okulların açılıp açılmayacağı, açıldığı durumda da hangi şartlarda açılacağı konuşuldu. Buradan çıkan sonuç, bugün düzenlenen toplantıya daha sonrada hükümete iletilecek.

EĞİTİM TAKVİMİ

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Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden 1000'li rakamlara ulaşması yeni tedbirleri de beraberinde getirmeye başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler, okullarla ilgili verilecek olan kararı merakla bekliyor. Okullar 31 Ağustos'ta kesin olarak açılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli okullarla ilgili yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Okulların 31 Ağustos tarihinde açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili yaşana son gelişmeye göre AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk'un bugün düzenlenen kabine toplantısında bir sunum yapacağını belirtti. Bununla birlikte MEB yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu ile bir toplantı yapıldı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı düzenleniyor. Düzenlenen toplantının ana maddelerinden bir tanesi de okullar. Okullarda alınan tedbirlerle birlikte, okulların açılış tarihi ile de bir değerlendirme yapılacak. Bakan Selçuk, salgının son durumuyla ilgili kabineye detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

Okulların açılışı ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. MEB yetkilileri, Sağlık bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu üyeleri de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda okulların açılıp açılmayacağı, açıldığı durumda da hangi şartlarda açılacağı konuşuldu. Buradan çıkan sonuç, bugün düzenlenen toplantıya daha sonrada hükümete iletilecek.

EĞİTİM TAKVİMİ

Konuyla ilgili MEB, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine göndermişti. Gönderilen genelgeye göre eğitim 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf için 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Ara tatil 16 - 20 Kasım arasında olacak. 22 Ocak 2021 Cuma gününde is ilk dönem sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü yapılacak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN SELÇUK UYARDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir uyarı yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" ifadesini kaydetti. Bakanın tam uyarısı şu şekilde:

"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım"dedi.

Kamupersonel