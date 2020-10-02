Ortaokul Matematik Olimpiyatı’nda adını ilk 10’a yazdırdı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 28’inci 2202 Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın Birinci Aşama Sınavı sonuçları belli oldu. Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Şubesi 8’inci sınıf öğrencisi Sukeyna Yıldız, Ortaokul Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavında binlerce kişi içinden adını ilk 10’a yazdırdı.

Ortaokul ve lisede öğrenim görmekte olan öğrencileri Temel Bilimler ve Bilgisayar alanında özendirmek, yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim imkânları sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 2202 Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın ilk aşaması tamamlandı. Ortaokul Matematik Olimpiyatı dalında 2475 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk aşama sınavını Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Şubesi 8’inci sınıf öğrencisi Sukeyna Yıldız 9’uncu olarak tamamlama başarısı göstererek, yaz okuluna ve ikinci aşama sınava girmeye hak kazandı.

“7 dalda 385 öğrenci”

7 dalda 6.200 öğrencinin başvurduğu 28’inci Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı 78 ilde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarına göre 7 dalda toplamda 385 öğrenci Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edildi.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri teşvik etmek için düzenlenen TÜBİTAK 2202 Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı kapsamına giren dallar ise şu şekilde sıralandı:

Ortaokul Matematik Olimpiyatı

Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı

Fizik Olimpiyatı

Matematik Olimpiyatı

Kimya Olimpiyatı

Biyoloji Olimpiyatı

Bilgisayar Olimpiyatı