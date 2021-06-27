ÖSYM açıkladı! Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı..

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır." dedi. TYT oturumunun bitmesinin ardından sınava giren üniversite adayları TYT soru yorumlarına odaklanırken bir yandan da soru ve cevaplarına kilitlendi.

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf