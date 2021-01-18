ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Aygün konuya dair yaptığı paylaşımında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, 01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir."

ÖSYM Başkanı Aygün (Ertelenen sınavlar): "e-YDS 2020/13 ve 2020-YDUS 20 Şubat 2021 tarihinde, 2020-ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021 tarihinde, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021 tarihinde, 2020-DUS/STS 7 Mart 2021 tarihinde, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek."