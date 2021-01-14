"30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS-2020/2 Tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Binlerce adayın beklediği KPSS-2020/2 Tercih sonuçları açıklandı. Haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu.
"30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
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