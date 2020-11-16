Özel Aktif Çağrışım akademik kadrosunu güçlendiriyor

Kadrosuna dahil ettiği uzman ve tecrübeli Psikolog Mustafa Köksal ile Çocuk Gelişimi Uzmanı Oyun Terapisi Binnaz Uyanık ile özel bireyler ve ailelerine destek oluyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı oyun terapisti Binnaz Uyanık, Oyun terapisi nedir? oyun terapisti kimdir? oyun terapisinde süreç ve oyun terapisinde yaş sınırı nedir? sorulanı cevaplandırdı.

OYUN TERAPİSİ NEDİR? OYUN TERAPİSTİ KİMDİR ? OYUN TERAPİSİNDE SÜREÇ?

Uyanık, “Çocuklar yaşadıkları problemleri yetişkinler gibi konuşarak değil oyunla ile ifade ederler. Oyun terapisi, çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. Oyun terapisi, çocuk ve terapist arasındaki bir ilişkidir” dedi

Çocuk Gelişimi Uzmanı oyun terapisti Binnaz Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü; “Oyun terapisti, oyun odasında çocukla birlikte oyun terapisi sürecini çalışan, onunla mümkün olduğunca, sınırlar dahilinde sıcak ve güvenli bir ilişki geliştiren, çocuğun duygularını, düşüncelerini özgürce ifade etmesi ve çatışmalarını ortaya koyması için fırsat veren kişidir. “

“Bu süreç çocuktan çocuğa değişmektedir. Yaşadığı travmanın ciddiyetine ve olayla nasıl algıladığına göre farklık gösterir. Problemli davranış ne kadar yeniyse bunun aşılması o kadar kolay olacaktır. Oyun terapisi 3-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanır”

“Oyun Terapisinde Çalışılan Konular, Saldırganlık, öfke zorbalık Aşırı kaygı, korku, Davranışsal gerileme (parmak emme, bebeksi konuşma v.b.) O Aşın çekingenlik, Özgüven Problemi, Aile içi duygusal veya Yas, ölüm, kayıp, fiziksel şiddet, Aile içi yaşanan değişikliklere uyum süreci (boşanma, taşınma v.b) Okul uyum problemleri, Uyku, yemek problemleri, Tuvalet Problemleri (Enürezis-Alt ıslatma/Enkoprezis-Kaka tutma, yapma zorluğu), Kardeş ilişkileri, Travma ve istismar, O Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite”

“SORUMLUĞUMUZU BİLEREK HAREKET EDİYORUZ”

Genelgede belirtilen talimatların harfiyen yerine getirildiğini belirten Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sahibesi Seda Şahin “Merkezimizde genelge kapsamındaki tüm tedbirleri aldık, Öğrenci, veli ve çalışanlarımız gerekli olan tüm tedbirlere harfiyen uyuyor. Her gün ve her seans bitişi bir sonraki seansa hazırlık için baştan aşağı dezenfekte ediliyor. Özel bireylerle birlikte olduğumuz için daha da hassas olmak zorundayız. Sorumluğumuzu bilerek hareket ediyoruz” dedi

Şahin, “Ayrıca merkezimizde görevli ekip arkadaşlarımıza yenileri de eklendi. Öğrenci ve velilerimizin hemen hemen her konuda danışabilecekleri Uzman psikoloğumuz ve oyun terapistimiz özel çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için merkezimize dahil oldular “dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 13:13