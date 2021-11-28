(Özel) Büyükşehir çorbasıyla, kütüphanesiyle öğrencinin yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesinin biri gezici olmak üzere hizmet verdiği 6 kütüphane, gençlik merkezleri ve 2 üniversite kampüsündeki çorba çeşmeleri, öğrencinin büyük takdirini kazanıyor. Ayda 25 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphaneler Bursalı gençlere yetmez olurken, genlik merkezleri de vize döneminde öğrencilere 24 saat hizmet veriyor.

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vize sınavları sebebiyle Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasını yeniden başlattı. Her sınav döneminde yapılan kesintisiz hizmet uygulaması gençler büyük ilgi gösterirken, ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam sıcak çorba servisi ile karınlarını doyurma imkanı da buluyor. Bursa’da Görükle Gençlik Merkezinin yanı sıra, Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi ve Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi’de tüm Bursalılara hizmet veriyor. Gençlik merkezlerinin yanı sıra, 2 tane de millet kıraathaneleri de büyük ilgi görüyor.

Bursa’da Göreve geldikleri andan beri özellikle kütüphane ve gençlik merkezlerinin arttırılması için özel bir gayret sarf ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bunun karşılığında ziyadesiyle alıyoruz. Gerek üniversiteye hazırlananlar, gerekse önemli sınavlara hazırlananlar, gerekse de derslerini çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlerimiz yoğun bir şekilde talepte bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan Görükle başta olmak üzere, Yıldırım Belediyesinin uyumayan kütüphanesi 24 saat esasıyla çalışıyor. Setbaşı Kütüphanesi çok yoğun ilgi görüyor. Oranın restorasyonunu tamamladık. Ücretsiz çay ve kek dağıtımımızın yanı sıra, çorba ikramında da bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

214 okula kitap desteği

Öğrencilerin kütüphanelere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bir çoğunda oturacak yer bulamadığını belirten Başkan Aktaş, “Önceden isim yazdırdıklarının ve sırayla saatli olarak geldiklerini öğrendim. Gençlerimize o ortamı sağlıklı bir şekilde sağlamak bizim asli görevimiz. Gençlerimizin bu şekilde verimli ve istekli bir şekilde kütüphaneleri kullanmaları bizleri yenilerinin açılması noktasında ciddi zorluyor. Milli Eğitim Bakanlığının ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ sloganıyla başlattığı kampanyaya bizde Bursa’da kütüphane kazandırılan 214 okula, 1 milyon lira tutarında kitap bağışlıyoruz. Çocuklarımıza ışık tutacak bu kitaplar inanıyorum ki geleceğimizi aydınlatacak” ifadelerini kullandı.

Çorba çeşmesini 2 sene önce başlattıklarını belirten Başkan Aktaş, “Uludağ Üniversitesinde 2 yerde, Bursa Teknik Üniversitesinde ise 1 olmak üzere Bursa’da 3 yerde çorba çeşmemiz var. Aynı sıralardan bizlerde geçtik. Öğrencilerimiz genellikle sabahları bir şeyler yemeden okullarına gidiyor. Geç saatlere kadar ders çalışmaktan kaynaklı, sabah kahvaltıya zaman ayırmıyorlar. Uzmanlar ne kadar sabah kahvaltısının ihmal edilmeyeceğini dile getirse de öğrencilik hali istenilen olmuyor. Bizde en azından derslere sıcacık bir çorba içerek girmelerini istedik” dedi.

Çorba çeşmesi uygulamasını şehir dışından duyan gençlerin, kendi okullarına da böyle bir çalışma yapılmasını konusunda kendilerinden talepte bulunduğunu belirten Aktaş, “Ancak biz yerel yönetimler olarak başka bir şehrin okuluna böyle bir şey yapamayız. Bu uygulamayı belediyeler kendileri yapabilir. Biz ekmeği ve sıcak çorbasıyla öğrencilerimize katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Gençlik Merkezinin öğrencilerin için çok önemli bir yer olduğunu dile getiren öğrenciler, "Özellikle yurtlarda kalan veya kalacak yeri uzak olan öğrenciler, buraya geliyor. Ücretsiz çorbası, çayı, kahvesi ve interneti ile öğrencilerin düşünüldüğü bir adı gibi gençlik merkezi olmuş" dedi.