Özel Silivri Harikalar Diyarı Anaokulu açıldı

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyeleri Bora Balcıoğlu ile Melih Yıldız, CHP Silivri Belediye Meclis Üyeleri Süheyl Kırkıcı, Lütfü Vardar, Mehmet Yönet, Ömer Ercan ile Cabbar Doğan, CHP Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim, CHP Silivri İlçe Sekreteri Hüseyin Kömür, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Refik Bek, Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan, Çizgi Eğitim Kurumları’nın kurucusu Ulaş Velioğlu, Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar, Avukat Mehmet Keleş ve eşi Avukat Belma Bulut Keleş, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, okul idarecileri, öğretmenler, minik öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılış çeşitli isimleri bir araya getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021, 20:29