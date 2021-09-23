Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD akreditasyonu alan ilk belediye oldu

Yaklaşık iki yıldır büyük ve zorlu eğitim seviyelerini tamamlayan Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma (PEAK), AFAD’dan akreditasyon alan ilk belediye oldu. PEAK, aldığı bu yetkinlik belgesiyle Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında AFAD’la koordineli bir şekilde hareket edecek.

Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma (PEAK), AFAD’dan akreditasyon alan ilk belediye oldu. Yaklaşık iki yıldır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yapılan pratik ve teorik eğitimler ve tatbikatların ardından sınavı tamamlayan PEAK, “Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Ekip” akreditasyonunu almayı başardı. Böylelikle PEAK, 23 kişilik ekibiyle afet durumlarında AFAD’la koordinasyon içerisinde görev alabilecek. Büyük ve zorlu eğitim seviyelerini tamamlayan PEAK ekipleri, son zamanlarda yurdumuz genelinde yaşadığımız deprem, yangın ve sel olaylarında da önemli görevler almıştı. PEAK, aldığı bu yetkinlik belgesiyle AFAD’la koordineli bir şekilde sahada çalışmaya devam edecek.