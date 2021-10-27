Prof. Dr. Ekrem Demirli Yunus Emre’yi anlattı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Molla Kasım ve Yunus Emre’ konulu konferansta konuştu.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Molla Kasım ve Yunus Emre’ konulu konferansa vatandaşların ilgisi büyük oldu. Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, “2021 yılı, Yunus Emre Yılı olarak ilân edildi. Ben de, Yunus Emre’yi ciddi anlamda önemseyen biri olarak bu yıla katkı sağlamak istedim. Bir dil, düşünme biçimi demektir. Yunus Emre’nin şiirleri çok farklı yönlerden ele alınabilir. Yunus’un ana kavramı aşktır. İnsan yeryüzündeki maksatları bırakarak Allah için yaşamalıdır” dedi.

Yunus Emre’nin en önemli pîrlerimizden olduğunu ifade eden Ekrem Demirli, “13’ncü yüzyıldaki dili 6’ncı ve 7’nci yüzyılda ortaya çıkmış olan inkılâba bağlamazsak Yunus Emre’yi anlamamış oluruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, konferans sonunda Prof. Dr. Ekrem Demirli’ye teşekkür etti.