Rıdvan Mertöz'den eğitime büyük destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Video Konferans Sistemi ile MİAD Başkanı Yunus Akdaş ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeye merkezi Silivri'de bulunan Mesan Kilit A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Rıdvan Mertöz'de katıldı.

Malatya BBB Selahattin Gürkan, konuşması sırasında iş insanlarından destek isyeterek: "Mlli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde tören alanının değiştirilmesi için belediyeye devredilen yerler karşılığında okul yapmayı planladıkları" iletti.

Başkan Gürkan'ın destek çağrısına destek veren İş İnsanı Rıdvan Mertöz, Okul'un yapımını üstleneceğini belirtti. Mertöz; "Çocukluğumun geçtiği Çarmuzu'ya bir okul yaptıracağım inşallah" diyerek Yörünge Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Ermiş'e şu açıklamalarda bulundu:

"Doğup büyüdüğüm ve lise dönemlerime kadar ekmeğini yiyip, suyunu içtiğim Malatya'mızın Çarmuzu Mahallesinde inşallah hayırlı bir projede elimizi taşın altına koyacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın arazi tahsisi konusunda bizlere ön ayak olduğu okul projesinde inşallah bizlerde inşası kısmında destek vererek memleketimize iyi bir eğitim yuvası kazandırmış olacağız. Bir aksilik olmassa Mart ayında protokolü imzalayarak yapımına hızlıca başlayacağız. 24 derslikten oluşan ilk okulumuzu önümüzdeki yıl eğitime yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Başkan başta olmak üzere; bu işte gayret sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Yavrularımıza ve Malatyamıza, memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:45