Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğrencilere hayırlı olsun

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, İstanbul'da düzenlenen Malatyalı İşadamları Derneği toplantısında ihtiyacı dile getirmesi üzerine Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan arsaya işadamı Rıdvan Mertöz'ün adını taşıyan 24 derslikli ortaokulun temelleri 3 Temmuz 2021 günü atıldı. Ortaokulun inşaatı 115 günde tamamlanarak bitim aşamasına geldi.

Şubat ayında eğitim ve öğretime açılması planlanan okul binasını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve işadamı Rıdvan Mertöz çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

MERTÖZ, ÖRNEK BİR OKUL KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ

Okulda her şeyin günümüz teknolojisine uygun olarak yapıldığını belirten Mertöz, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraki MESTON ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu Malatya'ya örnek bir okul kazandırılmış olduklarını söyledi.

Bir hayalini gerçekleştirmiş olduğunu belirten Mertöz, “Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar, ekonomide kısa süreli yaşanan sıkıntılar karşısında sektörümüzde ciddi zararlar yaşanmasına rağmen bu yıl benim için mutlu bir yıl olmuştur. Hayatımın en güzel yılı diyorum. Çünkü memleketime bir okul kazandırdım. Okulumuzun eğitim standardının da yüksek olması için her türlü çabayı sarf edeceğim.” şeklinde konuştu.

SİAD'TAN TEBRİK

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerinden Rıdvan Mertöz, memleketi Malatya'ya sözünü verdiği orta okulunu 115 günde tamamlayarak Milli Eğitim'e devretti. Dernek yönetimi Mertöz ile ilgili bir tebrik mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi: “Değerli üyemiz Rıdvan Mertöz doğduğu şehir olan Malatya'da 3 Temmuz 2021 tarihinde temeli atılan ve üyemizle aynı adı taşıyan 24 derslik okulun yapım süreci tamamlanmıştır. Şubat ayında eğitim ve öğretime açılması planlanan Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kendisine bu ulvi görevi üstlenmesinde de tebrik ve şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz.”