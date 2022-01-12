Robotik takımı “Script” Türkiye şampiyonu

Uluslararası Vex Robotics Yarışmasında Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robotik takımı Script, “Robot Becerileri” alanında birinci oldu. Sürüş ve otonom olarak iki periyotta yarışan; kuleleri taşıma, rampaya tırmanma gibi görevleri başarıyla tamamlayan takım Türkiye’deki en yüksek skor olan 160 puanı elde ederek kupanın sahibi oldu.

Öğrencilerin mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfettikleri, tasarım ve kodlamayı bir arada kullandıkları Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 28 lise takımının yarıştığı turnuvada, Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi’nin Script Robotics takımı, otonom ve sürüş olarak iki ayrı periyotta yarıştı. Tipping Point (Devrilme Noktası) temasıyla düzenlenen yarış kapsamında robotlara verilen kuleleri taşıma, rampadan geçme, halka geçirme gibi görevleri başarıyla tamamlayarak 160 puan alan Script Takımı Robot Becerileri alanında birinci oldu. Uzun soluklu çalışmalar yürüten robotik takımı, mühendislik probleminin oyun formatında verildiği VEX Yarışmasında, mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, iş birliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Hedef dünya şampiyonluğu

Dünya şampiyonluğunu hedefleyen, Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen, Şevval Egeli, Arda Cantürk ve Mehmet Ali Özcan’dan oluşan 7 kişilik Script Robotics Takımı Türkiye rekoru kırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Takım kaptanı Semih Çevik “Yarışma öncesi mühendislik tasarım süreçleriyle birlikte robotumuzun mekaniksel yapılarını oluşturup, yazılım geliştirmelerimiz sayesinde yüksek puan potansiyelli bir robot ürettik. Saha içerisinde iki ittifak dört robot halinde düzenlenen maçlarda yarışma esnasındaki problemlere yapıcı çözümler getirerek performansımızı güçlendirdik’’ dedi. Çevik, robotların yarışma başlangıcında 15 saniyelik otonom periyodunu tamamladıktan sonra 1.45 saniyelik sürüş etabına geçiş yaptığını belirtirken, sürüş esnasında dost ittifak ile kurgulanan stratejiye sadık kalarak maçlarını soğukkanlılıkla tamamladıklarını da ekledi.

Güçlü robotun sırrı ekip koordinasyonu

Takımda yazılımdan sorumlu 12. Sınıf öğrencisi Lale Nur Fazlı yazılımda yaşanan problemlere çözümler ürettiklerini belirterek “Tanımlama ve otonom yazılımlarını hazırlayarak, mekaniksel yapıya can verdiğimiz bir sürece girdik. Hazırlanan yazılımın mekanik aksamlarla uyuşabilmesi için ekstradan ortak çalışmalar düzenledik’’ diye konuştu. Mekanikten sorumlu 12. Sınıf öğrencisi Gülfem Şen, ‘’Mekanik ekibimiz ile beraber tema entegrasyon süreçlerini tamamladıktan sonra robotumuzun misyonunu belirleyip, belirlediğimiz misyonlar çerçevesinde hedef puanlarımızı karşılayan robot tasarımları oluşturduk’’ dedi. Üç aşamadan oluşan mekaniksel sürecin başarıyla ilerlediğini belirten Şen, ekibin koordinasyon yetisinin güçlü bir performans için önemli yere sahip olduğunu aktardı.

Takımın mühendislik defterinden sorumlu 11.sınıf öğrencisi Şevval Egeli ise yarışmada jüriye sunumu yapılan mühendislik defterini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, takım vizyonuna katkı sağladıklarını söyledi.