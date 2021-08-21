Rumeli Üniversitesi ile Dilek Yetkin Akademi protokol imzaladı

Rumeli Üniversitesi ile Dilek Yetkin Akademi, geçen yıl imzalanan iş birliği protokolünü bu yılda yeniledi. Protokol gereği iki kurum, yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni eğitim ve öğretim döneminde, Silivri’de eğitim alanında yapılacak projelerle birlikte hareket edecekler.

Protokol imza töreninde Rektör yardımcısı Prof.Dr. Oğuz Özyaral, Çocuk Geli ş imi Bölüm Ba ş kanı Ö ğ retim görevlisi Elif Türel ve Ö ğ retim görevlisi Doç.Dr.Kaan Gaytancıo ğ lu da hazır bulundu. İmza töreninde Rektör yardımcısı Prof.Dr. Oğuz Özyaral, Dilek Yetkin’e başarı plaketi takdim etti.



