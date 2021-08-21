Rumeli Üniversitesi ile Dilek Yetkin Akademi protokol imzaladı

Rumeli Üniversitesi ile Dilek Yetkin Akademi, geçen yıl imzalanan iş birliği protokolünü bu yılda yeniledi. Protokol gereği iki kurum, yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni eğitim ve öğretim döneminde, Silivri’de eğitim alanında yapılacak projelerle birlikte hareket edecekler.
Protokol imza töreninde Rektör yardımcısı Prof.Dr. Oğuz Özyaral, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğretim görevlisi Elif Türel ve Öğretim görevlisi Doç.Dr.Kaan Gaytancıoğlu da hazır bulundu. İmza töreninde Rektör yardımcısı Prof.Dr. Oğuz Özyaral, Dilek Yetkin’e başarı plaketi takdim etti.