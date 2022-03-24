Sağlık bilimleri öğrencileri mesleğe ilk adımlarını attı

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, “Beyaz Önlük Töreni” ile mesleğe ilk adımları attı.

Sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarını “Beyaz Önlük” giyerek atan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büyükçekmece Kampüsü’ndeki törende bir araya geldi. Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yükseköğretimlerine devam eden öğrenciler, mesleğe ilk adımı temsil eden beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dündar Okan Yıllar, törenin sağlık öğrencileri için meslek yollarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almaları için kendi üniversite hastanesine sahip olmanın verdiği kuvvet ile yeterli fiziki koşullara ve öğretim üyesi kadrosuna sahip olduğuna dikkat çeken Yıllar, “Sevgili öğrencilerimiz size yalnızca beyaz önlük değil, insan hayatının da sorumluluğunu da giydiriyoruz. Bu sorumluluğu temsil edebilmeniz için gerekli bilgi ve tecrübeleri sizlere tüm gücümüzle vermeye çalışıyoruz. Yatırımlarımız sizlerin her zaman daha iyi eğitim alabilmesi ve dünya standartlarında bir sağlık personeli olabilmeniz içindir” dedi.

Tören, öğretim üyelerinin, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek tebrik etmelerinin ardından, öğrenci kulüplerinin dans gösterileri ve konseriyle son buldu.