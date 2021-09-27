SAK Ekiplerinden Öğrencilere Afet Eğitimi

Silivri’de 7’den 70’e tüm vatandaşların afetlere karşı daha da bilinçlendirilmesi ve afetlere karşı dirençli bir ilçe inşa edilmesine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ekipleri tarafından hem AFAD Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verildi hem de merkezin tanıtımı ve faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirildi. Okul müdürü Mualla Varlıoğlu ve öğretmenleri eşliğinde merkeze gelen öğrencilere SAK bünyesinde görev yapan tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı tanıtıldı. Ardından merkez binada devam eden etkinlikte öğrencilere SAK Sorumlusu Uğur Tozlu tarafından bir yandan merkezin bölümleri ve faaliyetler anlatılırken bir yandan da afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bir sunum yapıldı. Eğitim, SAK ekipleri ile öğrencilerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.