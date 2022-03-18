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Sakarya’da eğitime kar engeli

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakarya’da eğitime kar engeli
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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