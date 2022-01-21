Sakarya’da öğrencilerin karne heyecanı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da öğrenciler karnelerini aldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise karne törenine katılarak öğrencilere karnelerin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Adapazarı Budaklar İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Burada öğrencilerle sohbet eden heyet, daha sonrasında öğrencilere karnelerin yanı sıra çeşitli hediyelerde verdi. Karne dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Kaldırım, 198 bin öğrenciye huzurlu bir şekilde karnelerini verdiklerini dile getirdi.

“Sakarya, eğitim seferberliğini Türkiye’de en iyi veren illerden birisi olacaktır”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Kırsal bir okulumuzda karne törenini yapmış olduk. Tabi 198 bin öğrencimize 692 okulda bugün huzurlu bir şekilde karnelerini vermiş olduk. Korona virüs sürecinde son derece başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmiş olduk. Çocuklarımız okula tekrardan kavuştuğu için çok mutlu, veliler mutlu ve bizler mutluyuz. İnşallah tatillerini yapacaklar, heyecanlılar ve akabinde sağlıklı bir şekilde okullarına dönmüş olacaklar. Çok emek var bunun arkasında. Emek veren, katkı veren herkese eğitim camiamıza özellikle öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sakarya ekibi, eğitime fevkalade duyarlı, her türlü katkıyı veriyor, alt yapıyı en hızlı bir şekilde tamamlıyor. Burada yeni yapılan kütüphaneyi gezdik bütün okullarımıza da Milli Eğitim Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız talimatıyla kütüphaneleri kazandırmış olduk. Dolayısıyla hem alt yapı olarak hem de donanım olarak öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği, buda eksik diyemeyeceği duruma getirmiş olduk. Sakarya, bu eğitim seferberliğini Türkiye’de en iyi veren illerden birisi olacaktır” dedi.

"İkinci yarıyıl daha heyecanlı olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaptığı açıklamada, "Pandemi münasebetiyle, bir takım kuşkularla ve kararlılıkla açılmış olan okullarımızın birinci yarıyılını doldurmuş olduk. Valimizin de dediği gibi; hiçbir aksaklık olmadan yarıyılı tamamlamış oldu. Bugünde valimiz koordinasyonunda Budaklar İlkokulu’nda bir tören gerçekleştirdik. Evlatlarımızla hasbihal ettik, açılışı yapılmış bir eğitim bugün yarıyıl tatiline girmiş oluyor. Ben bütün öğrenci kardeşlerimize, ailelerine, hocalarımıza hayırlı olmasının temenni ediyorum. İnşallah ikinci yarıyıl daha heyecanlı, daha kontrollü bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.