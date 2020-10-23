Sancaktepe’de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Sancaktepe’de ihtiyaç sahibi öğrencilere, eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla tablet hediye edildi. 4 bin adet tabletin verileceği projenin ilk etabında 2 bin adet tablet, öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Korona virüs sürecinde okula gidemeyen ve uzaktan eğitim ile okul hayatlarına devam eden öğrenciler için anlamlı bir adım atıldı. Sancaktepe Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje ile öğrenciler için 4 bin adet tablet toplandı. Projenin ilk etabında yaklaşık 2 bin tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilmek üzere, düzenlenen organizasyonda okul müdürlerine teslim edildi.

Öğrencilere verilen tabletler hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Bugün, geçtiğimiz haftalarda başlatmış olduğumuz “Gönülden Gönüle Tablet” kampanyamızın meyvelerini almış olduk. Bugün ilk etap. Okul müdürlerimizle toplandık, hasbihal ettik hem de okullarının problemleriyle alakalı kendilerinden görüşler aldık. Tabletleri okul müdürlerimize teslim ettik. Çünkü ihtiyaçlı öğrenci sayılarını öğretmenlerimiz, okullarımız, müdürlerimiz belirledi. İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüz bunu koordine etti. Biz de bağışçılardan, hayır sahibi eğitime destek veren kıymetli iş adamlarından aldığımız tablet bağışlarını koordineli bir şekilde kendilerine takdim etmiş olduk. Bugün itibariyle 2 bin tane tabletimizi teslim ettik. İkinci etapta yine 2 bin tablet daha teslim edeceğiz. İlçemizdeki ihtiyaçlı 4 bin öğrenciye hızlı bir şekilde tablet kampanyamızı tabletlerimizi ulaştırmış olacağız. Akabinde EBA destek noktalarını bütün bilgi evlerimizde açtık. Her mahallemizde bilge evi var. Mesafe kurallarına uygun bir şekilde EBA’ya, derslerine de bağlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra, tabletleri alan öğrencilerimize de 4 gigabytelık internet kampanyamızı da başlattık. Onları da talep edenlere vereceğiz. Her şey evlatlarımız için, onların geleceği için" dedi.