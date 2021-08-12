Serap Daş: ‘’ Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Yadsınamaz’’

Günümüzde hızlı ilerleyen teknoloji nedeniyle değişen yaşamsal ve toplumsal ihtiyaçlar bireylerin değişen dünyaya adaptasyonu için sürekli öğrenmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Dünya genelinde insanların çeşitli nedenlerle ve amaçlarla geçmişe oranla çok daha yüksek oranda yer değiştirmeleri sonucu gerek dil becerileri gerekse kültürel farkındalık ve adaptasyon gibi çeşitli konularda bireysel gelişim ihtiyacı da artış göstermiştir. Yaşam boyu öğrenmenin bu kadar önemli hale geldiği bu dönemde insanlar öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanabileceği çeşitli kanallara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda güncel bilginin üretildiği üniversitelerin bu ihtiyaca yanıt verebilmesinde sürekli eğitim merkezleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş kurumun SEM faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
‘’20bine yakın kişiye eğitim verdik’’
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş ‘’Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Çocuk Üniversitesi ve Türkiye'nin üniversitede faaliyet gösteren ilk akademi kapsamındaki Uçuş Okulunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Merkezimizde, meslek edindirme, spesifik alanlarda uzmanlaşma, kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra çeşitli Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarından onaylı eğitimler, alt gelir grubu için ücretsiz eğitimler, kurumsal eğitimler de yer almaktadır. Sürdürülebilir ve her yaşta eğitim anlayışı ile kuruluşumuzdan bugüne dek dört yüzden farklı alanda 20bine yakın kişiye eğitim vererek eğitimlerini belgelendirdik ‘’diyerek sözlerini tamamladı.