SESDEP’ten eğitime bir destek daha

Önceki Dönem Silivrispor Başkanı Taylan Güraslan öncülüğünde kurulan SESDEP İlçe gençliğine hizmete devam ediyor. Güraslan “Ben ve arkadaşlarımdan oluşan grubumuz spora ve eğitime olan desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

İngilizce Eğitim Setlerini tedarik eden AY/GÖK Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Ali Yahya Aydın “Bizleri bir araya getiren Başkanımız sayesinde, çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençliğe yapılan yatırım mutlaka geri dönüşüm sağlayacaktır, yaşadığımız şehrimize hizmet etmek bizim görevimizdir, bizlerde bu görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Piri Mehmet Paşa Okul Müdürü Harun Kazancı “okulumuza verilen bu destek için SESDEP yönetimine teşekkür ediyorum, bu tür destekler hem biz idarecileri hem de çocuklarımızı ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi