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SİAD’dan eğitime bir destek daha

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği, eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Dernek yöneticileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için Tablet ve Notebook hediye etti.

SİAD’dan eğitime bir destek daha

Yapılan ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “Silivri SİAD Başkanımız Hakan Kocabaş ve üyelerimiz Silivri Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca öğrencilerimizin eğitimlerine destek olabilmek için tablet ve notebook hediye edilmiştir. Sayın müdürümüz Zekeriya Artar’a , öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla yürüttükleri eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı olmasını dileriz.”ifadelerine yer verildi.

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