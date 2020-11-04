SİAD’dan eğitime bir destek daha

Yapılan ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “Silivri SİAD Başkanımız Hakan Kocabaş ve üyelerimiz Silivri Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca öğrencilerimizin eğitimlerine destek olabilmek için tablet ve notebook hediye edilmiştir. Sayın müdürümüz Zekeriya Artar’a , öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla yürüttükleri eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı olmasını dileriz.”ifadelerine yer verildi.