Silivri Akşam Lisesi açıldı

Hayrullah Yıldırım ve Gaye Akdemir’in kurucusu olduğu Özel İstanbul Yıldırım Akşam Lisesi, düzenlenen törenle eğitim öğretime başladı.

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Ahmet Kahraman’ın müdürlüğünü yaptığı okul Kavaklı mahallesi girişinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürecek. Okul hakkında bilgiler veren Kahraman “Okulumuz yeni bir binadır. 3 katlıdır. 12 derslikli olup 210 öğrenci kapasitelidir. Bina yerleşim alanı olarak 800 metrekare, bahçe alanı ise 1600 metrekare, toplam olarak 2400 metrekarelik bir alana sahibiz. Uzman bir yönetim ve öğretmen kadrosuyla okulumuz eğitim ve öğretime hazırdır. Bu vesile ile 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Açılış töreninde okul kurucuları Hayrullah Yıldırım ve Gaye Akdemir birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Recep Akıncı, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, MHP Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen ile davetliler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 18:23
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