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Silivri Belediyesi Üniversite Tercih Döneminde Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Silivri Belediyesi, YKS tercih dönemi boyunca üniversite öğrencilerine tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Silivri Belediyesi Üniversite Tercih Döneminde Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Silivri Belediyesi, Türk Eğitim Sen işbirliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) başarılı olan öğrencilere tercih dönemi boyunca danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 07-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde ilk tercih günü 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesinin eğitimcilerle yaptığı işbirliği kapsamında Rehber Öğretmen Buğra Topkara, 12.00-16.00 saatleri arasında telefon aracılığıyla öğrenciler ile görüşerek merak edilen soruları yanıtladı.

Pandemi tedbirleri gözetilerek whatsapp üzerinden danışmanlık hizmeti veren uzmanların görev tarihi ve iletişim bilgileri şu şekilde;

08 Ağustos Cumartesi / Saat: 12.00-16.00 arası

Harun Batuhan Çeçen / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci

Whatsapp: 0541 832 48 23

09 Ağustos Pazar / Saat: 12.00-16.00 arası

Mustafa Güngör / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci

Whatsapp: 0545 403 30 55

10 Ağustos Pazartesi / Saat: 12.00-16.00 arası

İsmail Göçer / Eğitimci-Yazar

Whatsapp: 0507 410 87 60

11-12 Ağustos (Salı-Çarşamba) / Saat: 12.00-16.00 arası

Kayhan İltüzer / Eğitimci

Whatsapp: 0551 242 09 79

13 Ağustos Perşembe / Saat: 12.00-16.00 arası

Mahmut Semerci / Eğitimci

Whatsapp: 0505 771 24 29

14 Ağustos Cuma / Saat: 12.00-16.00 arası

Burak Atasoy Yılmaz / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci

Whatsapp: 0554 855 73 25

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