Silivri Belediyesi Üniversite Tercih Döneminde Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Silivri Belediyesi, Türk Eğitim Sen işbirliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) başarılı olan öğrencilere tercih dönemi boyunca danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 07-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde ilk tercih günü 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi.
Silivri Belediyesinin eğitimcilerle yaptığı işbirliği kapsamında Rehber Öğretmen Buğra Topkara, 12.00-16.00 saatleri arasında telefon aracılığıyla öğrenciler ile görüşerek merak edilen soruları yanıtladı.
Pandemi tedbirleri gözetilerek whatsapp üzerinden danışmanlık hizmeti veren uzmanların görev tarihi ve iletişim bilgileri şu şekilde;
08 Ağustos Cumartesi / Saat: 12.00-16.00 arası
Harun Batuhan Çeçen / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci
Whatsapp: 0541 832 48 23
09 Ağustos Pazar / Saat: 12.00-16.00 arası
Mustafa Güngör / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci
Whatsapp: 0545 403 30 55
10 Ağustos Pazartesi / Saat: 12.00-16.00 arası
Whatsapp: 0507 410 87 60
11-12 Ağustos (Salı-Çarşamba) / Saat: 12.00-16.00 arası
Kayhan İltüzer / Eğitimci
Whatsapp: 0551 242 09 79
13 Ağustos Perşembe / Saat: 12.00-16.00 arası
Mahmut Semerci / Eğitimci
Whatsapp: 0505 771 24 29
14 Ağustos Cuma / Saat: 12.00-16.00 arası
Burak Atasoy Yılmaz / Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans-Eğitimci
Whatsapp: 0554 855 73 25