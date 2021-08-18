Silivri Belediyesinden Okul Çantası Hazırlığı

Eğitime ayrı bir önem veren, okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren Silivri Belediyesi, öğrencilere yönelik desteklerine devam ediyor. Silivri Belediyesi, son iki yılda olduğu gibi 2021/2022 eğitim-öğretim döneminde de, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri arasında yer alan çalışma ile hem çocuklar mutlu ediliyor hem de ailelerin okul masraflarına bir nebze de olsa katkı sağlanıyor.



Silivri Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilen setlerde; sırt çantası, 40 yapraklı güzel yazı defteri, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı kareli defter, müzik defteri, resim defteri, kalem kutusu, 2 adet kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, 12’li pastel boya, 8’li sulu boya, küt uçlu makas, 3’lü defter kabı, etiket, 10’lu el işi kâğıdı, dört renk oyun hamuru, abaküs, fasulye ve çubuklardan oluşan sayma seti, boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya kalemi gibi 20’den fazla kırtasiye malzemesi bulunuyor. Çantaların dağıtımı okulların açılmasına kısa bir zaman kala gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen Silivrililer 0212 444 20 47 - dahili 1204 - 05 - 06 numaralarını arayabilirler.