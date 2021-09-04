Silivri Belediyesinden Okula Yeni Başlayan 2 Bin 900 Öğrenciye Destek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Bilimle, kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil” vizyonuyla ilçede birçok eğitim yatırımı yapan Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde de 1. sınıfa başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Silivri Belediyesi, ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün devlet okullarında gerçekleştirdiği çalışmalarla toplam 2 bin 900 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Öğrencilere hediye edilen setlerde; 40 yapraklı kareli defter, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı güzel yazı defteri, resim defteri, şeffaf rulo defter kabı, 4’lü etiket, kalem kutusu, kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, 12’li pastel boya, 8’li sulu boya, 12’li kuru boya, abaküs, sayı çubuğu, sayı fasulyesi, 10’lu el işi kâğıdı, 4’lü oyun hamuru ve küt uçlu makas gibi öğrencilerin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kırtasiye malzemesi bulunuyor.



Yolçatı Mahallesi’nde bulunan Silivri Anadolu Masal Evi’nde temsili bir dağıtım töreni düzenlendi. Törende öğrencilere hediyeleri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar tarafından teslim edildi. Temsili törende açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İnşallah bu yıl normalleşme sürecinde okullarımız kapanmadan, eğitime aralıksız devam ederiz. Bugün Yolçatı Mahallesi’ndeki Masal Evi’nde çocuklarımızla beraberiz. Her yıl olduğu gibi okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerimize okul çantası ve içerisinde bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı setleri hediye ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak eğitime destek vermeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde bütün öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum.” dedi.