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Silivri’de 29 bin 975 öğrenci karne aldı

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Silivri’de bulunan 129 okulda eğitim gören 29 bin 575 öğrenci, yarıyıl tatilinin başlamasıyla karne heyecanını yaşadı.

Silivri’de 29 bin 975 öğrenci karne aldı
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2021-2022 eğitim-öğretim yarıyıl tatilinin başlamasıyla ilçede bulunan 29 bin 575 öğrenci karne mutluluğu yaşadı. İlçe genelinde bulunan 129 okulda görev yapan 1 bin 700 öğretmen ve öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline girdi.

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Okul öncesi eğitim gören öğrenciler ilk kez karne heyecanı yaşadı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve Şube Müdürü Can Cihangir Turan, Fenerköy İlk/Ortaokulu’nda karne alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Karneleri alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, dışarıda bulunan bazı veliler ise duygusal anlar yaşadı.

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