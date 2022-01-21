Silivri’de 29 bin 975 öğrenci karne aldı

2021-2022 eğitim-öğretim yarıyıl tatilinin başlamasıyla ilçede bulunan 29 bin 575 öğrenci karne mutluluğu yaşadı. İlçe genelinde bulunan 129 okulda görev yapan 1 bin 700 öğretmen ve öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline girdi.

Okul öncesi eğitim gören öğrenciler ilk kez karne heyecanı yaşadı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve Şube Müdürü Can Cihangir Turan, Fenerköy İlk/Ortaokulu’nda karne alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Karneleri alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, dışarıda bulunan bazı veliler ise duygusal anlar yaşadı.