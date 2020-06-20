Silivri’de bazı Okul müdürlerinin görev yerleri değişti

İstanbul MEM 2020 yılı “Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme” sonuçları itibari ile;
Çağrıbey Ortaokuluna Erhan Yaman, IBB Abdulezelpaşa Ortaokuluna Nilüfer Demirkaya, Necip Saribekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ahmet Sevgin atandı.
Emrah Erdoğan, Büyükçekmece Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Muzaffer Belen, Çekmeköy Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokuluna atandı.
Mehtap Ballı Silivri ortaokuluna, Semih Genç ise Nurullah Baldöktü ilkokuluna Müdür yardımcısı olarak atandı.