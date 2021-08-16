“Silivri’nin Değeri” start verdi

2021-2022 eğitim öğretim yılına az bir süre kala Odak Okulları tarafından her yıl düzenli olarak yapılan “Öğretmen Oryantasyonu” programı, Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı, Genel Müdür Gülgün Narinç ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayça Erkmen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yönetim ve akademik kadronun eksiksiz katıldığı programın açılış konuşmasını yapan ODAK Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı, Odak Okulunun bu yıl yeni bir eğitim yatırımı olacağının müjdesini vererek “Silivri’deki diğer özel okulların da emeklerine çok saygı duyuyorum, onların da başarılı olmasını can-ı gönülden diliyorum ama biz ODAK olarak Silivri’nin içinde en değerli yerimizi eğitime ayırdık. Orası ODAK’ın kendi yeri olacak. Belki bir süre sonra bizler olmayacağız ama ODAK devam edecek. Yeni eğitim materyalleri, yeni yöntemler, yeni yaklaşımlarla okulumuzu yine hep beraber dizayn edeceğiz. Şundan emin olun ki; okulumuzu emin adımlarla kuracağız, biz bu işe sadığız ve bu işi devam ettireceğiz” dedi.

Program Odak okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç’in yaptığı konuşmanın ardından eğitim kadrosu tanıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 13:12