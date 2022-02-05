Siyaset Okulunun ilk konuğu Volkan Bozkır oldu

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen birçok önemli siyasi olayın derinlemesine tartışıldığı “Siyaset Okulu’22” başladı. Açılış konuğu AB Eski Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır oldu.

Siyaset ve akademinin uzman isimlerinin, deneyimlerini geleceğin liderlerine aktardığı Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu başladı. Beşiktaş kampüsünde hibrit şekilde düzenlenen açılış programına AB Eski Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Bozkır: Siyaset ile ilgilenen gençler sorgulamalı

Programda hayatı ve deneyimleri ile ilgili görüşlerini aktaran Volkan Bozkır, “Benim hayattaki en önemli kıstasım heyecandır. Heyecan olmadan hiçbir şey olmaz. Siyaset ile ilgilenen gençlere verebileceğim en büyük tavsiye heyecan duyun, sorgulayın ve çok çalışın. Hayatım boyunca hiç karar almaktan korkmadım. Gençlerimizin siyasi dünyaya adım atmalarını destekliyorum ve bu yönde hareket etmek isteyen gençleri doğru yönlendirmek gerektiğine inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren BAU Global Başkanı Enver Yücel ise yeniden bu heyecanı hissetmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Siyaset Okulunu kurmaya ilk karar verdiğimde Kuzey Katalonya’da Liderlik Merkezi’ne gittik. Burası nasıl bir yer dedim. Lider yetiştiriyorlar dediler. Oradaki tüm dokümanları alıp, ülkeme döndüm. O dönemdeki rektörümüz ile birlikte üzerine çalıştık. İşte Hükümet ve Liderlik Okulunu kurmaya o zaman karar verdim. O günden bugüne kadar da birçok insanın katkıları ile çok güzel çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

19 yılda 17 milletvekili 5 bakan, birçok bakan yardımcısı ve bürokrat mezun eden “Siyaset Okulu’22” dönem boyunca siyaset dünyasının önemli isimlerini ve akademisyenlerini konuk edecek. Program, Türkiye’nin her yerinden ilgililerin katılımına açık olacak.