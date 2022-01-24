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Sömestrde ücretsiz kodlama eğitimi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri için yarıyıl tatilinde ücretsiz online kodlama ve yazılım eğitimi düzenledi.

Sömestrde ücretsiz kodlama eğitimi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri için yarıyıl tatilinde ücretsiz online kodlama ve yazılım eğitimi düzenledi.

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Robokod kodlama ve yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen, ancak pandemi sebebiyle online yapılmaya devam eden kodlama ve yazılım eğitimleri, yarıyıl tatilinde de sürüyor. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere, 7-10 yaş (2015-2012 doğumlu) ve 11-17 yaş arasındaki (2005- 2011 doğumlu) öğrenciler katılabilecek. Sömestr dönemi kapsamında 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında 2 hafta süreyle yapılacak eğitimler, ‘Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org)’ ve ‘Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi’ olarak 2 ana başlıktan oluşuyor. 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) yüz yüze yapılacak eğitimin kayıtları, BTM’de etkinlikten yarım saat önce alınacak.

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