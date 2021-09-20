Stars of Science, Arap kadınlarının bilimsel çalışmalarına destek olacak

Qatar Foundation TV’nin eğitlence girişimi olan Stars of Science (Bilimin Yıldızları), Arap kadınlarına bilimsel mükemmellik hedeflerini kovalama imkanı tanıyor.

Qatar Foundation TV girişimi Stars of Science (Bilimin Yıldızları), Arap kadınlarına bilimsel mükemmellik hedeflerini kovalama imkanı sağladığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, Arap dünyası genelindeki yüksek öğrenim kurumlarının öğrenci nüfusu arasında Arap kadınları lehine önemli bir cinsiyet farkı yer almaktadır. En büyük cinsiyet farkı Katar’da görülmektedir. İstatistiklere göre 2016 yılında yüksek öğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 6’sı erkeklerden, yüzde 47’si de kadınlardan oluşmuştu.

Katarlı başarılı bir iş kadını ve Star of Science’ın 13’üncü Sezonunda jüri üyeliği yapan Dr. Buthaina Al Ansari, Arap kadınlarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) alanlarındaki yüksek oranları bölgenin kalkınmasına olan uzun süreli bağlılıklarını vurguladı. Dr. Al Ansari, "Birçoğumuz bilimsel arzularımızı kovalamaya teşvik edilsek de, çevremizdekilerin hayatlarını iyileştirme ve bölgenin bilgi zenginliğini artırma hedefimiz her zaman var olmuştur" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Algerie Telecom’da Ar-Ge Müdürü olarak çalışmış olan, eski bir Stars of Science öğrencisi Mühendis Sylia Khecheni, halen Katar’da Ibtechar adlı bir şirkette Uygulamalı Araştırma Proje Müdürü olarak görev yapıyor. Sylia, kadınların söz konusu sektörlerde iş bulma konusunda birçok engelle karşılaştığını belirtti. Stars of Science, bu soruna çözüm bulmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Program, bölge genelinde Khecheni gibi Arap yenilikçileri programda yarışmaya davet etti. Bugüne kadar, programın 13 sezonluk kadrosunda 320 kadın yer almış ve İlk 8 olarak 29 kadın yarıştı.

Khecheni, Home Privacy Drone Blocker (Ev Mahremiyeti İnsansız Hava Aracı Engelleyicisi), SkyCloak adlı buluşuyla programın 10’uncu Sezonu’na katıldı. Bu cihaz, belirli bir alanda uzaktan kumanda sinyallerini ve herhangi bir canlı video iletimini engellemeden önce ticari Wi-Fi veya radyo kontrollü insansız hava araçlarını tespit etme özelliğine sahip. Bu buluşuyla üçüncü gelen Khecheni, programdan sonra SkyCloak üzerinde çalışmaya devam edecek kadar destek topladı.

Ekibiyle birlikte SkyCloak’ının geliştirilmesine devam edip 18 farklı tedarikçi tarafından üretilen 50’yi aşkın farklı insansız hava aracı üzerinde test edilen üçüncü versiyon MVP prototipini başarıyla oluşturdu.

Khecheni, 60’tan fazla ülke ve yüzlerce buluşa ev sahipliği yapan, bölgedeki en büyük özel buluş fuarı olan 2020 International Invention Fair of the Middle East etkinliğinde jüri tarafından büyük ödüle ve özel takdire layık görüldü.