Sultanbeyli Kaymakamlığından eğitime ara veren gençlerin eğitime devamı ve işe yerleştirilmesi projesi

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul Çocukları Vakfı’nın destekleriyle yürütülen "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında Sultanbeyli’de yaşayan lise çağındaki eğitimine ara vermiş bin 196 dezavantajlı genç eğitim-öğretim sürecine dâhil edilerek işe yerleştirildi.

2017-2020 yılları arasında "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi” projesi kapsamında Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezinde çeşitli kurslara (berberlik, kuaförlük, elektrik, elektronik, aşçılık, et ve et ürünleri işlemeciliği, giyim ve moda tasarımı, makine teknolojisi vb.) kayıtları yapılan toplam bin 196 öğrenci işe yerleştirildi.

İstanbul Çocukları Vakfı tarafından 2017-2020 yılları arasında 76 bin TL destek verilen "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında; Projeye dahil edilen gençler ilçedeki iş yerlerinde işe yerleştirilerek, haftanın belli günleri Mesleki Eğitim Merkezi’nde çalıştıkları iş koluyla ilgili eğitim almaları sağlandı. Projeye dâhil edilen gençler açık öğretim lisesine de kaydedilerek, eğitimlerine devamı sağlandı. Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi 225 gence kıyafet yardımı yapıldı. Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezine ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin alımı gerçekleştirildi. Gençlerle birlikte, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, 1453 Panorama Fetih Müzesi, Denizcilik Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Abidesi, Kazım Karabekir Müzesi gibi İstanbul’un tarihi, kültürel ve sosyal mekânlarına geziler düzenlenerek meslek edindirmenin yanı sıra gençlerin milli manevi değerlerine katkıda bulunacak çalışmalar yapıldı.

“Sultanbeyli’de gençlerimiz hem okuyor hem de meslek sahibi oluyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay; “Anadolu’nun çeşitli yerlerinden göç ederek ilçemize yerleşen birçok olumsuzluktan dolayı eğitim hayatından uzaklaşan gençlerimizi "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi” projesi sayesinde yeniden eğitim hayatıyla buluşturduk. Verdiğimiz mesleki eğitimle iyi bir usta, iyi bir meslek elemanı olmasını sağlamaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu eğitimleri verirken aynı zamanda da İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına düzenlediğimiz gezilerle gençlerimizin motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmaya çaba gösterdik. Amacımız gençlerimizin hem okuması hem de iyi bir meslek sahibi olmasını sağlamak. Gençlerimiz bizim için çok değerli, her nefes alışverişimizde gençlerimizin ve öğrencilerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

“Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Valimiz ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Sayın Ali Yerlikaya’ya ve yönetimine, Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezimizde görev yapan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.