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Taban öğrencilerle buluştu

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Taban öğrencilerle buluştu
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Alper Taban, İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle kariyer günleri buluşmasında bir araya geldi. İnegöl Kent Müzesi çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada, Başkan Alper Taban hem kendi hayatını anlattı hem de öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Yurt içi ve yurt dışından 200 öğrencinin katıldığı kariyer günleri buluşmasında, Başkan Alper Taban kendi hayatından anlatımlarda bulundu. Kariyerini anlatan ve yerel yöneticilikle ilgili bilgiler veren Başkan Taban, daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren buluşmada, Başkan Alper Taban gençlere tavsiyelerde de bulundu.

Kariyer buluşması sonunda yapılan yarışma ve turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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