Tarım Lisesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Silivri Belediyesi Özel Tarım Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları almaya başladı. Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Türkiye’de özel okullarda tercih listelerinde yer alan lisede kayıtlar alınmaya devam ediyor. Silivri Gümüşyaka Mahallesi’ndeki Özel Tarım Lisesi, öğrencilere öğrenim süresi boyunca ücretsiz eğitim imkânı sağlıyor. İlk yıl 9. sınıfta tüm liselerde olduğu gibi ortak ders saati çizelgesinin uygulandığı okulda, 10. sınıfta Tarım Alanı, 11. sınıfta öğrencinin seçimine göre Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri dallarında eğitim veriliyor. 12. sınıfta ise öğrenciler işletme beceri eğitimi kazanarak mezun oluyor.

BÖLGENİN TEK TARIM LİSESİ

Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 kişilik 15 derslik, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyesi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Uygulama Atölyeleri, Spor Salonu, Kütüphane, Sağlık Odası ve İbadethanesi ile bölgenin tek tam donanımlı Tarım Lisesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 423 kontenjanı bulunan Lisesi için, e-okul üzerinden nakil tercihi yapılabileceği gibi, bilgi ve kayıt işlemleri için 0537 637 03 74 numaralı telefondan bilgi alınabilir.