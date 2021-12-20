TDK Başkanı Gülsevin: "Dünyada 250 milyon kişi Türkçe konuşuyor"

Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleşen Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe paneline katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türk dilini dünyada 250 milyon kişi konuşuyor" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz salonunda binlerce üniversitesi öğrencisine hitap eden Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türkiye başta olmak üzere bölgemizde 94 milyon 500 kişi, dünyada 250 milyon kişi Türkçe konuşuyor. Türk dilinin ilk ona girmesi demek, dilimiz kimliğimizdir. Dünyanın her yerinde pek çok medeniyet var. Tarih boyunca yaşanmış çok büyük medeniyetler, imparatorluklar var. Bugün bir kısmı yok. Sümerler milattan önce 3 bin 500 yılında yazıyı ilk kullandıkları için, tarihi Sümerler başlatıyorlar. Bugün Sümer var mı, Sümer gördük mü hiç? Görmedik. Çünkü Sümerler kayboldu. Niye kayboldu? Çünkü dillerini kaybettiler. Dil hakikaten kimliktir. Bizim Türk dizileri dünyada ikinci sırada dizi ihracatı bakımından. Bütün pastanın yüzde 25’i Türkiye’de. Dünya Türk dizilerini seyrediyor" şeklinde konuştu.

Panele katılan konuşmacılara ve öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz teşekkür etti.