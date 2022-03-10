Tekirdağ’da okulların tatil edildiği ilçe sayısı 4’e çıktı

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.

İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı Tekirdağ’da da etkili oldu. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar nedeniyle Saray ilçesinde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildi. Tekirdağ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur” denildi.